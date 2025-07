Israele colpisce siti Houthi in Yemen

In un’azione decisa, Israele ha colpito infrastrutture Houthi in Yemen, puntando a rafforzare la propria sicurezza in un contesto di crescente tensione regionale. I recenti attacchi e le sirene antiaeree attivate testimoniano le delicate dinamiche tra i paesi coinvolti. La situazione rimane fluida e intricata, con il rischio di escalation che si fa sempre più concreto. L’attenzione internazionale è ora concentrata su come evolverà questa crisi in rapido sviluppo.

9.27 L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture dei ribelli Houthi in Yemen, in aree controllate dagli insorti sostenuti dall'Iran. Aeronautica e Marina israeliane hanno preso di mira i porti di Hodeidah, Rass Issa e Salif e la centrale elettrica di Ras Al-Kathib. Le Idf hanno poi dichiarato di aver rilevato due missili dallo Yemen verso Israele, dove le sirene antiaeree hanno suonato in più località. Non specificato se i missili siano stati abbattuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

