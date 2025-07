Pallanuoto femminile Setterosa battuto a Perth dall’Australia 12-10

In un emozionante test match a Perth, le ragazze della pallanuoto femminile italiana, guidate dal ct Carlo Silipo, hanno concluso la loro preparazione pre-Mondiale con una sconfitta per 12-10 contro l'Australia. Una sfida avvincente che ha messo in luce tanto impegno e spirito di squadra. Ora, pronte a volare a Singapore, le azzurre sono determinate a fare la storia nei prossimi campionati mondiali, pronti a dimostrare il loro valore.

Ultima partita ufficiale per le ragazze della pallanuoto femminile italiana allenata dal ct Carlo Silipo prima della partenza per i campionati mondiali a Singapore, che avranno inizio venerdì 11 luglio. L'Italia perde 12-10 il test match con l'Australia a Perth, dove le azzurre sono in common training con le Aussie Stingers e Stati Uniti fino a martedì 8 luglio. Ultima partita ufficiale per le ragazze del ct Carlo Silipo prima della partenza per i campionati mondiali a Singapore, che avranno inizio venerdì 11 luglio.