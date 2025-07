Guerre e pace Europa e futuro La lezione di Blair

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, le parole di Tony Blair offrono una prospettiva illuminante sul futuro dell’Europa e sulle sfide della pace globale. Durante l’Annual Meeting of the New Champions 2025, l’ex Primo Ministro britannico ci invita a riflettere sulle lezioni del passato per costruire un domani più stabile. Continua a leggere per scoprire il messaggio di Blair, un invito a pensare criticamente e agire con consapevolezza.

Pubblichiamo l'intervista integrale a Tony Blair realizzata da Børge Brende in occasione dell'Annual Meeting of the New Champions 2025 organizzato dal World Economic Forum a Tianjin, in Cina. Børge Brende, World Economic Forum: Buon pomeriggio. Benvenuto a Sir Tony Blair. Benvenuti anche a tutti voi. Quando sono entrato nella sala 15 minuti fa, era già piena. Penso che questa sia una testimonianza per te, Tony, e per l'interesse ad ascoltare la tua prospettiva sulla situazione geopolitica e geoeconomica. Poteva essere più complicata, la situazione geopolitica che vediamo oggi? Tony Blair, Tony Blair Institute for Global Change: Saremmo praticamente fuori dal mestiere, se non fosse così.

