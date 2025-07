Donnarumma sconvolto per Musiala | All'intervallo ha mandato un messaggio Whatsapp Non lo fa mai

Gigio Donnarumma, solitamente freddo e composto, si è trovato sconvolto dall'intensità dello scontro con Musiala. All'intervallo della partita tra PSG e Bayern, ha inviato un messaggio su WhatsApp, un gesto inusuale che ha fatto molto scalpore. Un segnale evidente della tensione palpabile sul campo, che ci rivela quanto l’emozione possa influenzare anche i più calmi tra i campioni. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa reazione.

Gigio Donnarumma era sconvolto dopo lo scontro con Musiala e ha scritto un messaggio su Whatsapp nell'intervallo della partita tra PSG e Bayern. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donnarumma, cuore in mano, si è sciolto in lacrime dopo l'incidente che ha coinvolto Musiala, dimostrando quanto sia sentita la solidarietà nel mondo del calcio.

