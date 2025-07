Caterina Murino è incinta a 47 anni | Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura

medicina di aiutare la natura, ma ogni sacrificio è stato ripagato. La sua gioia, palpabile e autentica, ci ricorda quanto l’amore e la desiderio di famiglia possano superare ogni ostacolo, regalando un sorriso e speranza a tutti coloro che affrontano sfide simili. Caterina Murino dimostra che, con determinazione e coraggio, i sogni più grandi possono diventare realtà.

Una gioia immensa, a lungo cercata e finalmente raggiunta. Caterina Murino, a 47 anni, è incinta del suo primo figlio. L’attrice italiana, indimenticata Bond girl in “ Casino Royale” e applaudita Madrina del Festival del Cinema di Venezia nel 2023, ha scelto di condividere la notizia in un’intervista alla rivista francese Gala, raccontando un percorso non sempre facile per coronare il suo sogno di maternità. “Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura”, ha confessato con onestà l’attrice, spiegando di aver intrapreso un percorso di fecondazione in vitro per rimanere incinta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it