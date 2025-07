Pichettoa luglio la norma sul gas calmierato per le imprese

Pichetto annuncia l'imminente attesa norma sul gas calmierato per le imprese, un intervento fondamentale per sostenere le aziende energivore nel difficile contesto attuale. Dopo un lungo confronto con l’Unione Europea, finalmente si avvicina il via libera: entro fine luglio arriverà il provvedimento che permetterà di accedere al gas a prezzi più accessibili. La svolta è alle porte, un passo decisivo per rilanciare l’economia e garantire stabilità alle imprese italiane.

"Entro fine luglio arriverà . Non potevamo partire perchè era ancora aperto il confronto con l'Unione europea. Non avevamo ancora l'ok". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in un'intervista a Radio 24 rispondendo ad una domanda su quando arriverà il provvedimento per consentire la fornitura di gas a prezzi calmierati alle imprese energivore, il gas release. "Stiamo preparando un provvedimento che contiene anche questo. - ha proseguito - Bisognerà anche trovare gli offerenti di questo gas". Per quanto riguarda invece il ddl delega sul nucleare Pichetto ha spiegato che "manca un parere in conferenza unificata e dall'autunno sapremo la tempistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pichetto,a luglio la norma sul gas calmierato per le imprese

