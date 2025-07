Gli effetti collaterali del salvataggio delle Rondinelle | addio prima squadra e incognita sul destino del settore giovanile Gli orfani di Salò e il vivaio nel deserto

Il trasloco della Feralpisalò a Brescia rappresenta un crocevia cruciale per il futuro del club e del suo settore giovanile. Mentre la società si prepara a un nuovo capitolo, crescono le incognite su ciò che resterà di Salò, il suo vivaio e la sua identità calcistica. Le conseguenze di questa scelta potrebbero rivoluzionare il tessuto sportivo locale, creando una situazione di incertezza ma anche di opportunità da cogliere. Un'analisi approfondita per capire quali sfide attendono gli orfani di Sal242 e il loro patrimonio calcistico.

Il trasloco della Feralpisalò a Brescia apre scenari tutti da definire. Quale futuro attende la società di Serie C del presidente Giuseppe Pasini (nella foto)? A Brescia si sposteranno la prima squadra (giocatori e staff) e categoria (Serie C), ma sono in molti a chiedersi cosa accadrà in terra salodiana. Situazioni in evoluzione che, però, offrono motivate preoccupazioni alla comunità di Salò (alla quale, a dire il vero, non sono mancati motivi di scontro con la Feralpisalò, in particolar modo in occasione dell’anno di Serie B durante il quale la formazione verdeblù è dovuta andare a giocare a Piacenza), che rischia di rimanere senza una prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli effetti collaterali del salvataggio delle Rondinelle: addio prima squadra e incognita sul destino del settore giovanile. Gli “orfani“ di Salò e il vivaio nel deserto

