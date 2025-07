Un progetto ambizioso per riconoscere formare e potenziare le competenze di chi ogni giorno accompagna le donne nei percorsi di uscita dalla violenza

Non può essere lasciata sola. È da qui che nasce un progetto ambizioso, dedicato a riconoscere, formare e potenziare le competenze di chi, ogni giorno, accompagna le donne fuori dal buio della violenza. Perché solo investendo su queste figure fondamentali possiamo sperare in un cambiamento reale e duraturo, costruendo un futuro di rispetto e sicurezza per tutte.

C i sono donne che ogni giorno si siedono accanto ad altre donne e ascoltano le loro storie impossibili da dimenticare e le accompagnano attraverso quel buio. Lo fanno con passione, ma sono in poche. Purtroppo, infatti, la violenza maschile contro le donne, non è un fenomeno sporadico, ma sistemico e profondo. E chi lavora per contrastarla e aiutare le vittime, deve essere preparata, sostenuta e riconosciuta. Non può essere lasciata sola. È da questa consapevolezza che nasce la prima Scuola Nazionale Permanente di Formazione per Operatrici dei Centri Antiviolenza, un progetto promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.

