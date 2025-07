GP Silverstone Formula 1 | Norris vince e accorcia su Piastri

Lando Norris conquista il GP Silverstone, regalando alla McLaren una vittoria emozionante e un sorpasso importante su Piastri. Con il suo ottavo trionfo in Formula 1 e il quarto in questa stagione, Norris si avvicina sempre di piĂą ai vertici del campionato. La gara, ricca di colpi di scena, dimostra ancora una volta quanto la classe e la determinazione possano fare la differenza sul circuito di casa.

Lando Norris ha conquistato una vittoria straordinaria nel GP Silverstone Formula 1, completando una doppietta McLaren insieme al compagno di squadra Oscar Piastri in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il pilota britannico ha centrato il suo ottavo successo in Formula 1 e il quarto stagionale, grazie anche alla penalitĂ di 10 secondi inflitta all’australiano per un’irregolaritĂ commessa dopo una ripartenza all’uscita della safety car. Questa vittoria rappresenta un momento cruciale nella stagione, permettendo a Norris di avvicinarsi significativamente nella lotta per il titolo mondiale con 226 punti, ora a soli 8 punti dal leader Piastri che ne conta 234. 🔗 Leggi su Seriea24.it