Loredana Cannata il dramma dopo L’Isola dei famosi | ricoverata in ospedale

Loredana Cannata, protagonista de “L’Isola dei Famosi”, ha vissuto un dramma inaspettato dopo il ritorno in Italia. Poche ore dopo la finale, l’attrice è stata ricoverata d’urgenza, scoprendo che le sue condizioni di salute richiedevano attenzione immediata. Un episodio che ha sorpreso fans e amici, dimostrando come l’esperienza estrema sull’isola possa lasciare tracce profonde. Scopriamo insieme cosa è successo e come sta ora Loredana.

Personaggi tv. – Dopo l’esperienza estrema vissuta in Honduras, Loredana Cannata è tornata in Italia ma non senza conseguenze. Soltanto poche ore dopo la finale dell’ Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì scorso, l’attrice ha fatto sapere di aver dovuto ricorrere a controlli medici urgenti. Le sue condizioni di salute si sono rivelate più serie del previsto: è attualmente ricoverata nel reparto di cardiologia del Policlinico Gemelli Isola, a Roma. Leggi anche: Alessio e Sonia, la scoperta dopo “Temptation Island” Leggi anche: “Temptation Island”, scandalo su una coppia: sarebbe già finita . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Loredana Cannata, il dramma dopo “L’Isola dei famosi”: ricoverata in ospedale

