Kean nuovo assalto del Napoli | c’è la formula a rate

Il Napoli si prepara a riaccogliere Moise Kean, puntando su una strategia innovativa: la formula a rate. Questo approccio potrebbe essere la chiave per assicurarsi il talento di Kean senza pesare troppo sul bilancio. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato azzurro e riscrivere le carte nel calciomercato. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa interessante trattativa.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, Moise Kean potrebbe dire addio alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Fiorentina, tutto bloccato dalla clausola di Kean: Pradè attende i 52 milioni per lanciare l’assalto al regista chiesto da Pioli, chi sono i nomi che interessano - Il calciomercato della Fiorentina è in stand-by a causa della clausola di Kean, con Pradè che aspetta i 52 milioni per puntare al regista chiesto da Pioli.

Napoli, non solo Lucca e Nunez: per l'attacco spunta anche l'ipotesi Kean; Fiorentina, attiva la clausola di Kean fino a metà luglio: tra i pensieri di Moise spunta il Napoli; Mercato Serie A: il Napoli punta Kean, Gasperini vuole Lucumì a Roma.

