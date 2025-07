Calhanoglu Galatasaray Pedullà spiega | Interesse reale ma ora servono i fatti! Inter in attesa

Calhanoglu, il centrocampista turco dell’Inter, è al centro di un vortice di voci e sondaggi: il Galatasaray si fa avanti, ma ora la questione si fa concreta. Pedullà sottolinea che l’interesse è reale, ma manca ancora la conferma ufficiale. I nerazzurri attendono sviluppi decisivi: sarà questa la volta buona per un trasferimento o l’Inter riuscirà a blindarlo? Il futuro di Hakan si decide nei prossimi giorni.

. Le ultime sul futuro del centrocampista. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei temi caldi di questo inizio luglio per il mercato Inter. Il centrocampista turco classe 1994, reduce da un’ottima stagione con l’Inter, è finito nel mirino del Galatasaray, pronto a riportarlo in patria. Le voci si moltiplicano sia in Italia che in Turchia, ma per ora mancano ancora i passi concreti. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’interesse del club di Istanbul è reale e forte, ma serve adesso un’accelerazione operativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, Pedullà spiega: «Interesse reale ma ora servono i fatti! Inter in attesa»

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - galatasaray - pedullà

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Pedullà: "Magari il Galatasaray, che ha messo Hakan Calhanoglu al primo posto della lista, prima di parlare con lui, dovrebbe parlare con l'Inter. Se i turchi credono che offrire 10 milioni al calciatore pensando di scavalcare l'Inter con 10 milioni di cartellino, se Vai su Facebook

#Calhanoglu-#Galatasaray, quando si entra nel vivo? Pedullà risponde Vai su X

Pedulla Reveals ‘Inter Milan Still Waiting For An Offer’ Amid Galatasaray Calhanoglu Transfer Saga; Pedullà: “Calha-Galatasaray, ora i fatti! Inter non troppo tempo fa ha rifiutato…”; Pedullà: “Leoni? Inter e un’altra faranno di tutto. Calha, nelle prossime 48/72 ore…”.