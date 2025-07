Vlahovic saluta la Juve e resta in Serie A | firma per la rivale

Vlahovic saluta la Juventus, ma il suo futuro in Serie A si prospetta ancora tutto da scrivere. La sua decisione di trasferirsi alla rivale apre un nuovo capitolo nel calcio italiano, suscitando aspettative e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Mentre le trattative infiammano l’estate, resta da capire quale sarà la nuova squadra che accoglierà il talento serbo. Serve però un accordo che possa accontentare tutte le parti coinvolte, garantendo un futuro all’altezza delle aspettative.

Dusan Vlahovic può salutare la Juventus: addio sempre più vicino ma resta in Serie A, firma con la rivale Dusan Vlahovic è uno dei rebus da risolvere in questa estate rovente, e non solo per il clima. La storia è ormai nota e la conoscono anche le pietre: il bomber serbo non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la Juve a cifre più basse delle attuali, ragion per cui è stato messo in vendita dalla società bianconera. Serve però trovare un acquirente. Un dettaglio non proprio di secondo piano, considerato come al momento non c'è proprio la fila dietro al serbo. Alla Continassa, però, ora sono in pressing: l'obiettivo è chiudere quanto prima questo capitolo anche per poi dedicarsi al mercato in entrata e completare la rosa a disposizione di Igor Tudor.