Acquisti molto buoni. Ventata di freschezza.

Il mercato della Vigor è un vero e proprio vortice di emozioni, tra calma apparente e un’accelerata travolgente. In poche settimane, si sono susseguite conferme, ritorni attesi e sorprese imprevedibili, come il ritorno di Balleello e l’ingaggio di Braconi, testimoni di un progetto fortemente radicato sul territorio. Poi, ecco alcuni colpi di scena di livello altisonante: Parrinello e De Feo, che rafforzano ulteriormente questa squadra pronta a fare grandi cose...

Il mercato della Vigor è in pieno svolgimento. Si sono vissute varie fasi: prima la calma, solo apparente, poi una netta accelerata che ha portato nel giro di un paio di settimane a: conferme, graditi ritorni e colpi inaspettati. Il ritorno di Balleello, l'innesto di Braconi erano solo alcuni degli indizi che avevano lasciato pensare a una Vigor totalmente costruita con ragazzi del territorio. Poi alcuni colpi altisonanti: Parrinello, De Feo oltre al nuovo dirigente Jacopo Colombo. Insomma una Vigor con ragazzi marchigiani e non solo. Dietro ogni scelta c'è ovviamente Mister Magi che gode di un credito enorme con la piazza vigorina dopo i trascorsi da giocatore.

