Ilgiorno.it - Tentata scalata alla Bps. I vertici confermano: "Offerta non concordata"

Leggi su Ilgiorno.it

La notizia delladi BperBanca Popolare di Sondrio fa tanto rumore in Valle che, dopo l’acquisizione del Credito Valtellinese da parte di Credit Agricole avvenuta nel 2022, rischia di "perdere" anche l’altro istituto di credito locale e di ritrovarsi così con due colossi del mondo bancario. Il logo storico Bps sarebbe però salvo. "Prevediamo di mantenere il marchio della Banca Popolare di Sondrio in quei territori dove storicamente la banca ha una forte penetrazione – ha detto l’ad di Bper Gianni Franco Papa -. Operazione già fatta con Carige in Liguria e con Monte di Lucca". Ma cosa è successo? Innanzitutto bisogna dire che nessuno degli attori può dirsi sorpreso dnotizia dellascalta di BperBps, perché negli ambienti bancari italiani era ormai una cosa risaputa da tempo della volontà dell’istituto con sede a Modena di acquisire quello valtellinese.