Selma Ezzine vince Dalla Strada al Palco 2025

E’ la cantante di origine marocchinala vincitrice della quarta edizione dial, il talent show di Rai1 dedicato agli artisti dicondotto da Nek e Bianca Guaccero. Nel corso della puntata finale, andata in onda stasera, la concorrente è riuscita a spuntarla sugli altri undici avversari e si è portata a casa il montepremi in palio di 10.000 euro in gettoni d’oro.al: chi èDi origine marocchina,ha 20 anni ed è un’ex studentessa di giurisprudenza. Si mantiene cantando a eventi, matrimoni e serate. La scorsa estate si è esibita in Puglia con il suo amico Marco Zollo. Anche se ha studiato al liceo musicale, nella disciplina del canto è praticamente autodidatta. Ha ereditato la passione dal papà, che cantava per diletto.