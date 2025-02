Strumentipolitici.it - Gli USA col consenso di Kiev prenderebbero i metalli rari dell’Ucraina, ma non è così semplice come sembra

Si parla in questi giorni di un possibile accordo fra Trump e Zelensky a proposito delle risorse mine. La nuova amministrazione repubblicana proseguirebbe sulla scia di Biden a fornire armi agli ucraini, mentreaprirebbe agli americani l’ingresso delle sue miniere di terre rare. Tuttavia,spiegano gli esperti interpellati dallo Wall Street Journal, per realizzare tale progetto ci sono degli ostacoli al momento insormontabili. Il più grosso di tutto è la posizione dei giacimenti che si trovano proprio nelle zone già sotto il controllo russo o comunque lungo la linea orientale dei combattimenti. E le truppe russe, in modo lento ma inesorabile, stanno spostando il fronte sempre più a ovest.Una bozza di accordoTrump ha lasciato intendere di essere disposto a fornire armamenti ain cambio dell’accesso alle risorse minee del Paese.