Calciomercato Inter, sfiorato un colpo a centrocampo a gennaio: poteva arrivare dalla Serie A

di Redazione, il centrocampista della Nazionale italianaessere nerazzurro aCristanteessere un calciatore dell’, come svelato dal noto agente Beppe Riso ilavrebbe potuto contare su una pedina aggiuntiva come il centrocampista della Roma.Beppe Riso, agente del giocatore dell‘Davide Frattesi (ma anche del talento della Roma Cristante), ha svelato alcuni retroscena sulla sessione didello scorso:CRISTANTE – «A un certo punto su Cristante c’erano sia la Juve sia l’, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno»MERCATO DI– «È stata una sessione bella e intensa, come non se ne vedevano da tempo.