Notizie.com - Pensaci bene prima di inoltrare un messaggio WhatsApp: devi sapere questo

Leggi su Notizie.com

, anche mediante screenshot, una conversazione avvenuta attraversopuò configurare un reato: quando accade e cosa si rischia.è ormai divenuta una delle applicazione più utilizzata a livello globale. Secondo le statistiche, la nota app di messaggistica istantanea conta la bellezza di oltre 2 miliardi di utenti attivi in tutto il Pianeta, praticamente circa un quarto dell’intera popolazione mondiale.diun(Notizie.com)Bisogna, però, fare attenzione quando si utilizza, soprattutto inoltrando una conversazione a chi non ha preso parte a quest’ultima, magari attraverso il cosiddetto “screenshot”, ossia un’istantanea che immortala quanto appare sullo schermo di un dispositivo. In alcuni casi, difatti, questa pratica potrebbe costituire un reato.