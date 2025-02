Pisatoday.it - Forzano l'auto e rubano una borsa: ripresi dal sistema antifurto e denunciati

Nella giornata di giovedì 6 febbraio i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà una coppia di cittadini extracomunitari, residenti in provincia con precedenti di Polizia, con l'accusa di furto aggravato in concorso. La denuncia è conseguente alla querela.