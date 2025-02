Lanazione.it - Firenze, il parcheggio viale Belfiore sarà gestito dal colosso tedesco Apcoa

, 7 febbraio 2025 –ila gestire da sabato 8 febbraio 2025 il nuovo, di proprietà di The Social Hub. In dettaglio, il gestore è la societàItalia e fa parte del gruppo omonimo, che, con 5mila addetti, gestisce in Europa oltre 1,6 milioni di posti auto e 13mila parcheggi in 12 paesi. Perè il secondoche gestisce a, oltre a quello interrato alla Manifattura Tabacchi. L’area di sosta di, situata all’interno della struttura The Social Hub, inaugurata (non senza polemiche) di recente, si estende su quattro piani sotterranei e dispone di 568 posti auto a rotazione, dei quali 19 posti dedicati a persone con disabilità e 37 posti per la ricarica di veicoli elettrici. Il, il cui accesso è in55,operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.