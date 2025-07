brembo celebra 50 anni nelle competizioni con una rcs corsa corta rr in edizione limitata

Brembo celebra 50 anni di passione e innovazione nel mondo delle competizioni con un’edizione limitata della RCS CORSA CORTA RR - Race Replica. Solo 500 esemplari numerati, impreziositi da dettagli esclusivi e un design inspired racing, rendono omaggio a mezzo secolo di eccellenza. Questa versione speciale, parte di un kit dedicato, rappresenta il massimo dell’ingegneria e dello stile, confermando Brembo come leader globale nel settore frenante. Un’occasione unica per gli appassionati di prestazioni e design di alta gamma.

Mezzo secolo di presenza sulle piste viene celebrato con un’edizione speciale. Brembo presenta la RCS CORSA CORTA RR - Race Replica in una serie limitata di 500 esemplari numerati, arricchiti da dettagli esclusivi e da un design ispirato direttamente al mondo racing. L’azienda bergamasca, punto di riferimento internazionale nella tecnologia frenante, propone questa nuova versione della sua iconica pompa freno in un kit dedicato che comprende anche un serbatoio del fluido freno con tappo in alluminio ricavato dal pieno – entrambi personalizzati con il logo Brembo in color oro – e un polsino copri serbatoio nero con serigrafia dorata, creato ad hoc per il cinquantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it