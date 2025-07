Riconoscimento dello Stato di Palestina | sì di Avellino

Nel cuore di Avellino, il Consiglio comunale dimostra ancora una volta la propria attenzione alle questioni globali approvando all’unanimità la mozione di riconoscimento dello Stato di Palestina. Un gesto politico forte e simbolico, frutto del dialogo e del consenso tra le parti, che sottolinea l’impegno della città nel promuovere solidarietà e diritti umani a livello internazionale. Questa decisione apre nuove riflessioni sul ruolo delle comunità locali nel contesto geopolitico.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Consiglio comunale di Avellino riunitosi oggi, è stata approvata all’unanimità la mozione avanzata dal consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle, Antonio Aquino, per il riconoscimento dello Stato di Palestina. La proposta, presentata dal consigliere di opposizione M5S, ha ricevuto il consenso unanime dell’Aula di Palazzo di Città, confermando l’impegno politico locale su un tema di carattere internazionale. 24 presenti e 24 voti favorevoli. “ Non possiamo ignorare il grido di chi soffre, di chi ha perso tutto, di chi – da mesi – vive sotto le bombe, in fuga e sotto un assedio vergognoso e incredibile Da donna e da essere umano condanno con forza ogni forma di violenza, ogni atrocità commessa contro i nostri fratelli, ogni attacco alla dignità umana, ogni attentato ad una vita in pace Ogni guerra, ogni conflitto, ogni logica di terrore e sopraffazione calpesta il diritto alla vita e alla libertà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riconoscimento dello Stato di Palestina: sì di Avellino

In questa notizia si parla di: riconoscimento - stato - palestina - avellino

Crisi del mosciolo, la Regione avvia la richiesta per il "riconoscimento dello stato di calamità" - La Regione Marche ha avviato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità a causa della crisi del mosciolo selvatico del Conero, con possibili ristori per il 2024.

Bella - PZ : IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DELLA PALESTINA L'Amministrazione Comunale di Bella, da sempre sensibile a tutte le questioni dei popoli più deboli, delle persone più deboli, da sempre favorevole Vai su Facebook

Avellino, mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina approvata all’unanimità; Ultimo consiglio prima del voto decisivo sul Bilancio: si torna in aula/LA DIRETTA; Grottaminarda: riconoscimento dello Stato di Palestina in consiglio comunale.

Avellino riconosce lo Stato di Palestina: voto unanime del Consiglio Comunale - Approvata all’unanimità dei presenti (otto gli assenti in ordine sparso a Palazzo di Città) la mozione presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in ... Lo riporta irpinianews.it

Riconoscimento dello Stato di Palestina: la richiesta dalla giunta del Parco del Partenio - A partire dalla premessa per cui “il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte dell’ ONU (1949) e dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (1988), gli Accordi di Oslo (1993- Da irpinianews.it