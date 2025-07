Rick e Morty | James Gunn e Zack Snyder fanno un cameo e discutono di Superman!

Preparati a un episodio unico nel suo genere: Rick e Morty, con l'irriverente stile che li contraddistingue, accolgono James Gunn e Zack Snyder per un cameo epico! Un confronto tra le menti dietro i più grandi Superman al cinema, che promette risate, sorprese e riflessioni sul supereroe più iconico di sempre. Riusciranno questi due colossi a convincere Rick e Morty della loro versione di Superman? Non perdere questa avventura straordinaria!

Il produttore esecutivo di Rick e Morty, Scott Marden, rivela come James Gunn e Zack Snyder si siano uniti alla serie per delle apparizioni speciali. Gunn è attualmente co-presidente e CEO di DC Studios e ha scritto e diretto il prossimo film di Superman. Snyder ha diretto la precedente incarnazione di Superman, dirigendo L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder. In un’intervista con Variety, Marden racconta come Gunn e Snyder siano apparsi nei panni di se stessi nell’episodio 7 dell’ottava stagione, “ Ricker Than Fiction “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

