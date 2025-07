Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 20 | 25

Benvenuti alla nostra consueta analisi sulla viabilità romana e laziale. Oggi, 7 luglio 2025 alle ore 20:25, segnaliamo importanti aggiornamenti: un incendio in zona Roma Fiumicino sta causando forti rallentamenti, con traffico su una sola corsia, e un incidente a Spinaceto ha provocato la chiusura della strada verso Roma, con deviazioni in atto. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla mobilità e sicurezza.

Astral infomobilità una salute e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio per chiamo dalla 11 Roma Fiumicino dove un incendio provoca Cure dalla Colomba l'ANSA del Tevere si transita su una sola corsia mentre nella direzione opposta solo code dalla raccordo l'ANSA del Tevere sulla statale per incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Spinaceto la strada è chiusa verso Roma con deviazione su via di Trigoria mentre nella direzione opposta si viaggia con carreggiata ridotta e code a partire dalla Raccordo Anulare e code anche sulla raccordo anulare in interna altezza Labaro in esterna altezza Roma Fiumicino sulla Colombo code dal raccordo a via di Malafede verso Ostia per il trasporto pubblico ricordiamo che programma lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia per le 21 di questa sera e fino alle 18 di domani i treni possono subire cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono i servizi essenziali in fascia oraria 69 ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità