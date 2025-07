Traffico Roma del 07-07-2025 ore 20 | 30

Buonasera, cari ascoltatori di Luceverde Roma. Il traffico sulla capitale si mantiene intenso questa sera, con code e rallentamenti che coinvolgono principalmente il Raccordo Anulare e la zona di Castel Giubileo in direzione Salaria. Un incidente in carreggiata esterna e un incendio sulla Roma Fiumicino stanno aggravando la situazione, creando disagi per tutti gli automobilisti. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muovervi piĂą facilmente.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ben trovati sulla raccordo anulare permangono Code in carreggiata interna tra le uscite che si avvisa e Castel Giubileo in direzione Salaria in precedenza stasera verificato un incidente in carreggiata esterna sono seduta ancora traffico intenso con possibili rallentamenti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana problemi ancora sulla Roma Fiumicino a causa di un incendio il traffico era rimasto addirittura bloccato tra via Isacco Newton nel Parco dei Medici in direzione di Fiumicino l'autostrada è stata riaperta ma ci sono quasi a partire dalle tre fontane fino all'uscita via Isacco Newton permangono difficoltĂ a sud di Roma a causa di un incidente avvenuto diverse ore fa sulla Pontina incidente che ha visto il ribaltamento di un grosso camion e la relativa perdita del carico al momento la Pontina è bloccata tra il bivio di Castel di Decima Spinaceto Sud in direzione quindi di Roma tutto il traffico proveniente da Latina e deviato allo svincolo per via di Castel di Decima ci sono in metti a partire da Pomezia Sono in corso le operazioni di recupero del veicolo rimasto coinvolto nell'incidente al momento non è possibile prevedere quando la situazione potrĂ tornare alla normalitĂ ancora sulla Pontina ci sono poi disagi per un incendio al km 26 Ci troviamo tra Pomezia Montedoro e Pomezia Nord maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

