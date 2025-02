Ilfattoquotidiano.it - “Sapete in che classe di un aereo siedono i passeggeri più irritanti? No, non è quella che pensate: un’assistente di volo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che ‘i soldi non comprino la’ è cosa saggia e risaputa. Dello stesso parere èdiche ha raccontato tutto suidelle quattro classi di une ha tirato le somme su quali sono i più. Dieci anni di esperienza per Paula Gahan e qualche considerazione da fare: “La maggior parte deiè adorabile, quindi è difficile scegliere unapiù difficile da gestire delle altre”, ha detto al The Telegraph. Eppure una scelta la fa: “Quelli della premium economy possono essere”. E Gahah dà anche una spiegazione: “Sono arrabbiati perché non possono permettersi la business ma si sentono superiori a chi viaggia in economy e così sono intrappolati tra due mondi, con un occhio sempre puntato a quel che accade oltre la tenda che cela gli ambienti superiori”.