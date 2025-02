Ilgiorno.it - Cantù, Beethoven a tutto campo con le sonate interpretate da Christian Leotta

Como, 6 febbraio 2025 - Oltre 14 ore complessive di musica dedicata alleper pianoforte di Ludwig van, protagoniste del ciclo del maestro, che ora prosegue nella sua maratona prediletta con la seconda parte di questo inedito viaggio musicale, dopo il successo del recital inaugurale del tour nella Basilica di Sant’Abbondio a Como e delle successive tappe sul Lario e in Brianza. Il debutto è in programma venerdì 14 febbraio alle 18.30 a, nella Sala Convegni Zampese, in corso Unità d’Italia 11. A questa data, si aggiungeranno quelle previste nei Comuni che ospitano questa seconda parte della tournée: Albavilla,, Limido Comasco, Mariano Comense, Nesso e Torno. In ogni concerto verrà eseguita daalmeno una delle settenon incluse nel tradizionale catalogo delle “32”.