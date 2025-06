Tassa di soggiorno Milano vuole aumentarla | Chiederemo una deroga per le Olimpiadi invernali

Milano si prepara a sfruttare il suo palcoscenico olimpico, proponendo al governo un aumento della tassa di soggiorno in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Un passo strategico per finanziare al meglio l’evento, ma che suscita anche dibattiti tra sostenitori e critici. Con questa richiesta, Milano cerca di colmare il divario con altre città italiane e rafforzare il suo ruolo come capitale dello sport invernale. La sfida ora è convincere le autorità a concedere la deroga, garantendo così un evento di successo.

Milano- La cittĂ di Milano per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del prossimo anno chiederĂ al governo una deroga per aumentare la tassa di soggiorno. Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte nel corso del forum dell'Economia urbana. Da tempo Milano chiede di poter aumentare la tassa, “a me preoccupa il fatto che a Roma possano portare la tassa di soggiorno fino a 10 euro, e a Milano invece per qualche strano motivo abbiamo un limite fissato a 5 euro - ha rimarcato -. Se qualcuno riesce a spiegarmi la ratio di questa differenza. Ad alcune cittĂ che hanno un turismo importante è consentito, a Milano no”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno, Milano vuole aumentarla: “Chiederemo una deroga per le Olimpiadi invernali”

