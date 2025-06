Trump | Sappiamo in che bunker è Khamenei si arrenda

Trump ha recentemente fatto un'uscita decisa, rivelando dettagli sul nascondiglio di Khamenei e sottolineando la sua determinazione nel prevenire attacchi contro civili e forze armate. Le sue parole riflettono una strategia di tolleranza zero e una postura ferma nell'affrontare le minacce internazionali. La questione si fa sempre più calda: cosa succederà nei prossimi giorni? Solo il tempo dirà come evolverà questa intricata tensione diplomatica.

“Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto ‘Leader Supremo’. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (non lo uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. La nostra pazienza sta per esaurirsi. Grazie per l’attenzione!”: lo scrive Donald. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: “Sappiamo in che bunker è Khamenei, si arrenda”

In questa notizia si parla di: sappiamo - trump - bunker - khamenei

Nuovo Air force one, cosa sappiamo dell'aereo da 400 milioni che il Qatar vuole regalare a Donald Trump - Negli Stati Uniti, si intensifica il dibattito sull'offerta di Doha, alleato strategico di Washington nella tumultuosa regione mediorientale.

Sarebbe rinchiuso da giorni in un bunker sotterraneo Ali #Khamenei, 86 anni, di cui 36 passati da Guida Suprema dell’#Iran. Alcune cronache lo descrivono sotto shock, mentre attende lo sviluppo degli eventi con la famiglia e le guardie del corpo, preparando Vai su Facebook

Trump: Sappiamo in che bunker è Khamenei, si arrenda | Abbiamo il controllo dei cieli di Teheran | Aiea: Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz| Live; Israele-Iran, news. Media, Trump valuta attacco a Teheran. Aiea,impatto su sito arricchimento Natanz; Guerra Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: Sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo eliminiamo.

Trump: "Sappiamo dov'è Khamenei. Resa incondizionata dell'Iran". E gli Usa schierano caccia in Medio Oriente | La diretta - Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Secondo msn.com

"L'Iran si arrenda". Trump conforta e terrorizza, tra dialogo e bombe: "Sappiamo bene dov'è Khamenei" - escalation, ma poi scrive un messaggio folle sui social sull'evacuazione di Teheran. Da huffingtonpost.it