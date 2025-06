LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ORO delle fiorettiste al minuto supplementare ora la sciabola maschile

L’emozione delle Olimpiadi europee di scherma 2025 continua a sorprendere, regalando momenti di pura adrenalina e passione. Dalla spettacolare medaglia d’oro delle fiorettiste al minuto supplementare alle emozionanti sfide della sciabola maschile, ogni istante è un trionfo per gli atleti italiani. Resta con noi per seguire in diretta gli aggiornamenti e vivere questa straordinaria competizione come se fossi in pedana. Le sorprese sono appena iniziate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 18.58 Sembrava una medaglia d’oro messa già in tasca. Ma al penultimo assalto il corto circuito di Volpi e la grande presa di Blaze hanno completamente ribaltato le sorti della finale. Il metallo più pregiato è un riconoscimento enorme soprattutto per Anna Cristino, la più brillante della nostra formazione 18.57 Che sofferenza Amici di OA Sport. Arianna ha trovato la stoccata del pareggio a sei secondi dalla fine. Poi, al minuto supplementare, con grande esperienza ha toccato per prima l’avversaria. L’oro continntale resta nelle nostre mani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ORO delle fiorettiste al minuto supplementare, ora la sciabola maschile

