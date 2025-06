Il cancelliere tedesco Merz | Israele fa il lavoro sporco per tutti noi

Il recente intervento di Friedrich Merz al G7 evidenzia come il ruolo di Israele nel contesto internazionale vada ben oltre il suo confine: è un alleato indispensabile nella lotta contro la minaccia nucleare iraniana. La sua dichiarazione sottolinea la complessità delle sfide geopolitiche odierne, dove ogni azione ha ripercussioni globali. Ma cosa significa tutto questo per il nostro futuro? In...

"Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi. Se l'Iran non fa marcia indietro, la distruzione completa del programma nucleare sarà all'ordine del giorno", ha detto il cancelliere Friedrich Merz al G7 in corso in Canada. Ha poi aggiunto: "Una cosa che Israele non può ottenere da solo". In. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il cancelliere tedesco Merz: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi"

#G7Kananaskis2025 Si profila un summit carico di tensioni. In agenda il fronte di guerra Israele-Iran, Ucraina, dazi. #Meloni ha già avuto due bilaterali, con il cancelliere tedesco #Merz ed il britannico #Starmer.

“Continueremo il nostro sostegno militare e lo amplieremo”, ha detto il cancelliere Friedrich Merz, garantendo all’Ucraina che Berlino finanzierà la produzione di missili a lunga gittata per colpire la Russia, ma senza sbilanciarsi sulla possibile consegna dei Ta Vai su Facebook

