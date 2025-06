Lascia il Napoli dopo una grande stagione | duello in Serie A

Dopo una stagione ricca di emozioni e successi, il calciomercato impazza e il futuro del protagonista è ormai scritto: lasciare il Napoli. Con la pressione di difendere il titolo e affrontare nuove sfide in Supercoppa, Coppa Italia e competizioni europee, le scelte sono cruciali. È il momento di scoprire quali saranno le prossime mosse e come questa decisione influenzerà il panorama del calcio italiano.

La stagione appena trascorsa ha riportato il calciatore al centro di varie indiscrezioni di calciomercato: è tempo di lasciare il Napoli. In Serie A sussistono due opzioni. Il Napoli al secondo anno con Antonio Conte in panchina avrà l’onere di difendere il tricolore cucito sulla maglia, segno del campionato 2024-25 vinto, e dovrà destreggiarsi bene anche nelle altre competizioni. Infatti ci saranno la Supercoppa italiana, la Coppa Italia e sopratutto il grande ritorno in Champions League, tra l’altro rappresenterò l’esordio degli azzurri nel nuovo formato della competizione. (LaPresse) – tvplay Perciò sarà un’estate lunga di preparazione, ma anche di calciomercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lascia il Napoli dopo una grande stagione: duello in Serie A

