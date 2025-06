Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra Trump | Sappiamo dov' è Khamenei | La diretta

In un clima di crescente tensione internazionale, la Casa Bianca si prepara a una riunione decisiva sulla possibile entrata in guerra, mentre le recenti azioni militari israeliane in Iran scuotono la regione. Con Khamenei e le autorità di Tel Aviv coinvolti, il mondo osserva con apprensione. La domanda è: quali saranno le mosse future e quale impatto avranno sugli equilibri globali? La situazione resta in continua evoluzione, e il nostro sguardo resta puntato sugli sviluppi.

Raid israeliani in Iran, missili contro lo Stato ebraico da Teheran. Merz: "Israele fa il lavoro sporco per tutti noi". Tel Aviv: "Operazioni militari si espanderanno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Trump: "Sappiamo dov'è Khamenei" | La diretta

In questa notizia si parla di: riunione - casa - bianca - decidere

Milan, Tare a Casa Milan: prima riunione operativa sul prossimo allenatore - Milan Tare è pronto a guidare una nuova era per il Milan, con la prima riunione operativa dedicata alla scelta del prossimo allenatore.

APPENA ANNUNCIATO: In arrivo al cinema nel 2027 “Gatto”, il nuovo film Disney e Pixar. Dal regista di "Luca", Enrico Casarosa, il film ci riporta in Italia e segue la storia di Nero, un gatto nero indebitato con un malavitoso felino. Costretto a stringere un’a Vai su Facebook

Casa Bianca: Accordo di pace mai così vicino. Media: Trump valuta di riconoscere la Crimea russa - Trump: Domani con Putin avrò colloquio molto importante, entriamo in una fase estremamente critica; Dovrei licenziarlo?. Dentro il conclave alla Casa Bianca per decidere il destino di Mike Waltz. Liti, torti, risentimenti: Trump e la riunione dei lunghi coltelli; Trump-Zelensky, salta accordo minerali. Ipotesi stop aiuti militari.

"Riunione esplosiva alla Casa Bianca". Lo scontro tra Donald Trump e Elon Musk - Il sospetto è emerso nelle scorse ore con la pubblicazione da parte di Politico del resoconto di una riunione di governo svoltasi ieri alla Casa Bianca ... Lo riporta ilgiornale.it

Casa Bianca, venerdì riunione virtuale del G7 sulla Siria - I leader del G7 si riuniranno venerdì per una riunione virtuale sulla Siria dopo la caduta del regime di Bashar al Assad. Riporta ansa.it