Golf il PGA Tour si dirige verso il Travelers Championship Field stellare al TPC River Highlands

Il PGA Tour si sposta ancora una volta nel cuore del Connecticut per il prestigioso Travelers Championship, un evento che ogni anno attrae i migliori talenti mondiali e appassionati di golf da tutto il pianeta. Dopo l’emozionante conclusione dello U.S. Open, è il momento di immergersi in un torneo ricco di storia, sfide e grandi premi. Prepariamoci a vivere un'altra straordinaria tappa di questa stagione brillante, dove ogni colpo conta e i sogni diventano realtà .

Si chiude un Major e si apre un Signature Event. Il PGA Tour, infatti, dopo aver mandato in rassegna la 125esima edizione dello U.S. Open, torneo vinto dallo statunitense J.J. Spaun, vola a Cromwell, nel Connecticut, per il Travelers Championship, appuntamento ormai tra i più importanti e i più ambiti del panorama golfistico mondiale. Dal 1984 ospitato sui green del TPC River Highlands, il Travelers Championship, che mette in palio 20 i milioni di dollari e 700 punti FedEx, affonda le sue origini nel lontano ’52, quando venne fondato con il nome di Insurance City Open. Dal 19 al 22 giugno a difendere il titolo sarà Scottie Scheffler, saldamente al comando della classifica sia FedEx che mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il PGA Tour si dirige verso il Travelers Championship. Field stellare al TPC River Highlands

