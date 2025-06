A Bussolengo torna la rassegna culturale Estate a Villa Spinola

A Bussolengo torna l’attesa rassegna culturale “Estate a Villa Spinola”, un’occasione imperdibile per vivere momenti di svago e cultura immersi nella magia di una location unica. Presentato nella sala consiliare del Comune, il calendario promette eventi coinvolgenti e diversificati che animeranno via Citella da giugno a luglio. Preparatevi a scoprire appuntamenti indimenticabili, pronti a rendere questa estate speciale per tutti gli appassionati di arte, musica e cultura.

È stato presentato presso la sala consiliare del Comune di Bussolengo il programma della rassegna culturale “Estate a Villa Spinola”, che da venerdì 20 giugno a mercoledì 23 luglio torna ad animare la suggestiva location sita in via Citella a Bussolengo. Un programma ricco e variegato accoglierà. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Bussolengo torna la rassegna culturale "Estate a Villa Spinola"

In questa notizia si parla di: bussolengo - torna - rassegna - culturale

Il Comune di Pescantina – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con APS Vivi Pescantina, Biblioteca Comunale di Pescantina e Associazione Culturale Gian Battista Bertoldi sono lieti di invitarvi alla pr Vai su Facebook

A Bussolengo torna la rassegna culturale Estate a Villa Spinola dal 20 giugno al 23 luglio 2025; Bussolengo, torna “Estate a Villa Spinola”: oltre un mese di musica, teatro e cinema; Estate a Villa Spinola 2025.

Bussolengo, torna “Estate a Villa Spinola”: oltre un mese di musica, teatro e cinema - BUSSOLENGO (VR) – Dal 20 giugno al 23 luglio 2025 torna la rassegna “Estate a Villa Spinola”, tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate veronese. Scrive nordest24.it