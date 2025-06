Condanne arrivate | il verdetto per Inter e Milan sul caso ultras

Le parole della giustizia arrivano a scuotere il mondo del calcio milanese. Dopo un’indagine lunga e complessa, il Tribunale di Milano ha emesso il verdetto nel processo con rito abbreviato sul caso ultras, condannando 16 tra capi ultrà e sodali. Questo risultato rappresenta una svolta decisiva nella lotta contro la violenza negli stadi, segnando un punto di non ritorno per Inter e Milan, che ora devono affrontare le conseguenze di questa sentenza.

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano nel processo con rito abbreviato Per l’ inchiesta ultras, che ha portato all’ azzeramento dei vertici delle Curve di Inter e Milan, sono arrivate le condanne: 16 in tutto tra capi ultrà e sodali nel processo con rito abbreviato. (LaPresse) – Calciomercato.it Non solo condanne. Come riporta ‘calcioefinanza.it’, il Tribunale di Milano ha anche riconosciuto dei risarcimenti per danni patrimoniali e di immagine. Al processo si erano costituiti parti civile i due club, Inter e Milan, oltre alla Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Condanne arrivate: il verdetto per Inter e Milan sul caso ultras

“Omicidio e associazione a delinquere”: chieste condanne da 10 e 9 anni per i due ex capi ultrà di Milan e Inter ? Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha richiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come man Vai su Facebook

