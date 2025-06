Calo della fertilità, al via un progetto per 200mila visite andrologiche gratuite ai 18enni.

In un’Italia dove due milioni di giovani tra i 16 e i 35 anni affrontano problematiche andrologiche, spesso invisibili e sottovalutate, nasce un progetto rivoluzionario: 200mila visite gratuite per gli 18enni. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare e prevenire, offrendo ai giovani l’opportunità di prendersi cura della propria salute riproduttiva. Perché investire nel futuro significa anche garantire una fertilità più serena e consapevole.

