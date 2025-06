LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bedel ai piedi del podio a testa alta! Ori giapponesi con Murao e Tanaka

Seguire i Mondiali di Judo 2025 in diretta è un'emozione unica: dai colpi di scena sul tatami alle vittorie di campioni come Murao, Tanaka e il sorprendente Maisuradze. Restate aggiornati per vivere ogni momento di questa competizione epica, dove il Giappone si conferma protagonista assoluto. Clicca qui per non perdere neanche un istante della battaglia tra i migliori judoka del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09: ORO PER MURAO! Il numero uno del mondo sfrutta il terzo shido a Tajima e conquista il titolo iridato 19.05: Secondo shido per Tajima 19.04: Soluzione al golden score 19.01: Uno shido a testa 18.55: Ora il derby giapponese in finale per l’oro tra Murao e Tajima 18.52: Troppo forte il georgiano Maisuradze che piazza L’ippon e si prende il bronzo. L’azzurro esce a testa alta 18.51: Grande difesa di Bedel 18.50: Yuko Maisuradze 18.50: Uno shido a testa 18.45: CI SIAMO! E’ il momento di Bedel che affronta il georgiano Maisuradze. Chi vince è di bronzo 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bedel ai piedi del podio a testa alta! Ori giapponesi con Murao e Tanaka

