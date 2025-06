Da Sermoneta al mare in autobus per tutta l’estate

Da Sermoneta al mare in autobus per tutta l’estate: un’opportunità imperdibile per godersi il sole e il mare senza pensieri! L’amministrazione comunale ha lanciato una nuova linea estiva, gestita da Gioiabus, pensata per chi desidera trascorrere giornate di relax lungo la costa di Latina. Un'iniziativa che unisce comodità e sostenibilità, rendendo più semplice e accessibile la fuga verso il divertimento estivo.

L'amministrazione comunale ha annunciato la decisione di promuovere un servizio di collegamento con il litorale di Latina per consentire a quanti non hanno l'auto di poter andare al mare. La nuova linea estiva è gestita da Gioiabus

