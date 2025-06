Perché gli scienziati stanno rilasciando migliaia di zanzare sulle Hawaii

Scienziati coraggiosi stanno adottando un approccio innovativo per proteggere la fauna unica delle Hawaii. Rilasciando migliaia di zanzare maschio, mirano a fermare la diffusione di malattie che minacciano gli uccelli rari dell’arcipelago. Un metodo sorprendente, ma efficace, che potrebbe rivoluzionare le strategie di conservazione. Scopri come questa soluzione audace sta facendo la differenza e potrebbe cambiare il modo in cui tuteliamo l’ambiente. Continua a leggere.

Per salvare alcune rare specie di uccelli delle Hawaii, minacciate dalle malattie trasmesse dalle zanzare invasive, verranno rilasciate migliaia di zanzare maschio. Anche se può sembrare paradossale, in questo modo si bloccherĂ la riproduzione delle specie pericolose senza nuocere agli esseri umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

