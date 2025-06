Trump pronto ad attaccare l’Iran ma parla già da vincitore della guerra

Tra minacce e segnali di escalation, Donald Trump si prepara a un possibile attacco contro l’Iran, mentre gli Stati Uniti evitano ufficialmente di dichiarare guerra. I toni del presidente americano sembrano smentire le parole ufficiali, lasciando intuire una strategia più aggressiva sotto la superficie diplomatica. Secondo Axios, Trump potrebbe decidere di intervenire contro gli impianti nucleari iraniani, in particolare quello di Fordow, segnando un passo cruciale in una crisi sempre più tesa.

Ufficialmente, gli Stati Uniti non sono ancora in guerra. Ma i toni di Donald Trump sembrano a tutti gli effetti quelli di chi, invece, nel conflitto c’è in pieno. E, secondo quanto riporta Axios citando alcuni funzionari Usa, il presidente statunitense sta seriamente pensando di unirsi alla guerra israeliana lanciando un attacco contro gli impianti nucleari dell’ Iran, soprattutto quello di Fordow. Qualche segnale è già evidente: secondo la Reuters gli Stati Uniti stanno disponendo ulteriori caccia e aerei militari in Medio Oriente per rafforzare la loro presenza area in quella regione. Su Truth, inoltre, Trump ha lanciato chiaramente il suo messaggio chiedendo una “ resa incondizionata ” a Teheran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it