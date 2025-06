Sistema bus rapido Brt al via i cantieri | chiusa al traffico area in via della Resistenza

Partite dei lavori per il sistema di bus rapido BRT, un progetto che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. La chiusura al traffico di via della Resistenza, vicino al supermercato 'Famila', segnala l'inizio di una fase cruciale. Questa opera strategica mira a migliorare la viabilità, ridurre i tempi di percorrenza e offrire ai cittadini un servizio più efficiente. L’attesa è finita: ecco cosa cambierà nel nostro modo di muoverci.

Il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche, Claudio Laricchia, ha disposto l’interdizione alla sosta dell’area in via della Resistenza, adiacente al supermercato 'Famila', attualmente utilizzata per la sosta degli autobus extraurbani, in vista dell’avvio delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it