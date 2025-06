Narges Mohammadi critica raid israeliani e appello di Trump per evacuare Teheran

Narges Mohammadi, attivista iraniana e premio Nobel per la pace, si scaglia contro i raid israeliani e le richieste di evacuare Teheran provenienti sia da Israele che da Donald Trump. Con una domanda pungente su X, evidenzia l’assurdità di una simile richiesta in una metropoli di oltre 10 milioni di abitanti, con ospedali, scuole e vite quotidiane. La sua voce critica apre un dibattito acceso sulla complessità delle tensioni in Medio Oriente e sui diritti umani coinvolti.

Duro attacco ai raid israeliani contro l'Iran e alle sollecitazioni a " evacuare Teheran " fatte rimbalzare sia da Israele sia dal presidente americano Donald Trump da parte di Narges Mohammadi, attivista dei diritti umani, premio Nobel per la pace e oppositrice iraniana più volte arrestata. "Che significa evacuare Teheran?", chiede polemicamente Mohammadi su X, descrivendo una metropoli con oltre 10 milioni di abitanti, ospedali, scuole e luoghi di lavoro. "Quanti di essi dovremmo caricarci sulle spalle - rincara - per salvarci dalla morte e dalla devastazione? Non distruggete la mia città , mettete fine alla guerra".

