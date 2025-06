Muoviti che ti fa bene quasi 900 presenze nei parchi della città

Muoviti che ti fa bene: un nuovo impulso al benessere cittadino! Con quasi 900 presenze nelle prime settimane, il progetto gratuito dell’ASD Benessere in Movimento sta trasformando i parchi della città in veri centri di energia e vitalità. Circa 120 persone ogni giorno scelgono di dedicare del tempo alla loro salute, dimostrando che muoversi fa bene a corpo e mente. E il viaggio verso una città più attiva e felice continua...

E' partito il progetto "Muoviti che ti fa bene", progetto gratuito di promozione dell'attività fisica proposto dall' Asd Benessere in Movimento. La seconda settimana di attività fa registrare un totale di 889 presenze nei 7 parchi della città coinvolti dal progetto. Sono circa 120 le persone.

