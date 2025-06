Il discorso profetico di Margaret Thatcher | È il sistema politico che valorizza l' impresa delle persone

Sul palcoscenico virtuale tornano le parole di Margaret Thatcher, l’indimenticabile Primo Ministro britannico, che ci ricordano che la vera ricchezza di un paese non risiede nelle sue risorse naturali, ma nel valore delle sue persone e delle loro imprese. Un messaggio che acquista un’attualità sconvolgente nel contesto geopolitico odierno. In un’epoca di sfide globali, la vera forza risiede nella capacità di valorizzare chi fa crescere il sistema, sostenendo l’impegno di tutti.

Sui social riemerge un discorso di Margaret Thatcher, primo ministro del Regno Unito dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990, che è diventato virale e sembra del tutto attuale visto lo scenario geopolitico a cui si assiste in questi giorni: "I Paesi - le parole della ex premier britannica - non sono ricchi in base alle loro risorse naturali; se lo fossero, la Russia sarebbe il Paese più ricco del mondo. Ha tutto: petrolio, gas, diamanti, platino, oro, argento, metalli, legno e un terreno ricco. Ma è stata povera. Guardate dall'altra parte, il Giappone non ha risorse naturali, la Svizzera non ha risorse naturali.

