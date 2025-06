Incendi in Calabria Gallo | Con Occhiuto -77% di ettari di bosco andati in fumo

Gli incendi in Calabria, come quello di Gallo che ha distrutto 77 ettari di bosco, evidenziano l’urgenza di strategie efficaci. Tuttavia, il Partito Democratico sembra smarrire il senso della realtà, ignorando i successi della Regione, che con “Tolleranza Zero” ha fatto della prevenzione un esempio nazionale. È tempo di riconoscere i progressi e rafforzare le misure per proteggere il nostro patrimonio naturale. La Calabria merita un impegno concreto e condiviso.

"Sulla gestione della prevenzione degli incendi in Calabria, il Partito Democratico non sa di cosa parla. La nostra regione negli ultimi anni è diventata un modello nazionale tanto che "Tolleranza Zero", l'operazione ideata e messa in campo dalla Regione Calabria per arginare gli incendi.

