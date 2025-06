Migranti in calo | dem Usa in ansia per la manodopera a basso prezzo

Per la prima volta in mezzo secolo, gli Stati Uniti rischiano di registrare un saldo migratorio negativo, sollevando preoccupazioni sulla manodopera a basso costo. Un dato che dimostra come i flussi migratori non siano un fenomeno irreversibile e che le sfide del mercato del lavoro richiedano interventi mirati, soprattutto sui salari. La questione dell’inflazione e della manodopera diventa centrale: scopriamo insieme cosa ci attende nel prossimo futuro.

Per la prima volta in 50 anni il saldo tra ingressi e uscite di residenti nel Paese potrebbe essere negativo. È la prova che i flussi non sono un fenomeno irreversibile. L’inflazione? Semmai va risolto il nodo dei salari. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Migranti in calo»: dem Usa in ansia per la manodopera a basso prezzo

In questa notizia si parla di: migranti - calo - ansia - manodopera

In calo gli sbarchi di migranti in Europa: in crescita solo quelli verso l'Italia - Gli sbarchi di migranti in Europa diminuiscono, ma l'Italia registra un aumento significativo di arrivi irregolari.

Forlani: il calo di lavoratori? Servono politiche attive, formazione e migranti.

Carenza di manodopera in Italia: ITA2030 lancia JOIN per colmare il gap - ITA2030 propone JOIN per affrontare la carenza di manodopera, valorizzando le competenze dei cittadini stranieri e migliorando il PIL. Come scrive msn.com

Migranti sfruttati come manodopera, 9 arresti della Polizia - La Polizia di Stato di Crotone ha arrestato nove persone con l'accusa di avere fatto parte di un'organizzazione che favoriva il reclutamento, l'ingresso e la permanenza ... Si legge su notizie.tiscali.it