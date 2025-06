Villa Pamphili Rexal Ford era stato arrestato cinque volte per violenza domestica negli Usa

Rexal Ford, l’uomo arrestato a Villa Pamphili dopo il tragico ritrovamento dei corpi di una donna e di un neonato, torna sotto i riflettori. L’americano, già arrestato cinque volte negli Stati Uniti per violenza domestica e aggressioni, ora si trova al centro di un’indagine che scuote l’Italia. La sua storia inquietante solleva domande cruciali sulla prevenzione e sulla sicurezza delle vittime. È un caso che continua a fare discutere e a suscitare sconcerto.

Rexal Ford, l’americano fermato in Grecia e su cui gli inquirenti indagano dopo il ritrovamento dei corpi di una donna, la moglie Stella Ford, e della figlia di pochi mesi a Villa Pamphili, a Roma, era già stato arrestato cinque volte negli Stati Uniti. E sempre per violenza domestica e aggressioni. A riferirlo ai magistrati italiani è stato il personale dall’Fbi, come spiegato da Repubblica che ha citato l’ordinanza di misura cautelare firmata dal gip Flavia Costantino. L’uomo, il cui nome vero è Francis Kauffman, ha «scontato 120 giorni di carcere per aggressione con arma letale che ha causato gravi lesioni fisiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Villa Pamphili, Rexal Ford era stato arrestato cinque volte per violenza domestica negli Usa

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

