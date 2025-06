Enogastronomia natura e tradizione | torna il viaggio di ‘Postcardfrom Cilento’

Scopri il cuore autentico del Cilento con "Postcardfrom Cilento": un viaggio tra natura incontaminata, storia millenaria e sapori tradizionali che hanno fatto la storia della Dieta mediterranea. Una guida gratuita ideata da Bruno Sodano, pronta a svelare i tesori nascosti di questa terra unica, dalla montagna al mare. Preparatevi a immergervi in un racconto ricco di emozioni, gusto e tradizione. Il viaggio sta per cominciare!

(Adnkronos) ‚Äď Una 'finestra aperta' su un territorio ricco di bellezze naturali e storia, raccontato, dalla montagna al mare, attraverso le ricette e i prodotti enogastronomici della tradizione contadina, alla base della Dieta mediterranea. E' 'Postcardfrom Cilento', la pi√Ļ grande guida gratuita dedicata al Cilento, in Campania, ideata e curata da Bruno Sodano, e giunta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Enogastronomia, natura e tradizione: torna il viaggio di ‚ÄėPostcardfrom Cilento‚Äô

